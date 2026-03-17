meloni da fedez il cappellino del tg2 al papa e le pillole del giorno

Giorgia Meloni ha partecipato a un episodio di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr Marra, per sostenere la campagna del Sì. Durante l’intervista, sono stati mostrati diversi oggetti, tra cui un cappellino del Tg2 indossato da Meloni e un’immagine di lei con il Papa. Sono stati anche condivisi riferimenti alle pillole del giorno, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Non solo è scesa in campo, ma è entrata direttamente nel ring. Dopo varie ospitate e gli appelli sui social, Giorgia Meloni si gioca l’ultimo asso per lanciare la volata al Sì: partecipare a Pulp Podcast di Fedez e Mr Marra. La puntata, di cui è uscito un brevissimo estratto, sarà messa online giovedì. Una mossa, quella di Meloni, che a pensar male potrebbe sembrare un’ultima spiaggia. Sebbene bella popolata se si considera che alcuni episodi di Pulp Podcast, come quello con Roberto Vannacci, o con l’ex nemico Maurizio Gasparri (a cui Fedez ha offerto addirittura una canna) sono diventati virali. Forse la premier grazie al gancio di Fedez forse spera di raggiungere gli elettori più giovani e sicuramente meno ideologizzati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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