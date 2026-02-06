Arianna Meloni e gli intrecci politico-editoriali da Cerasa | le pillole del giorno

Arianna Meloni ha annunciato a Il Foglio la fine della collaborazione con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. La giornalista ha confermato di aver rotto i rapporti, chiudendo un capitolo che durava da tempo. La notizia circolava da settimane, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale. Restano da capire le ripercussioni di questa scelta nel mondo politico e giornalistico, mentre Meloni sembra voler mettere un punto a questa collaborazione.

Arianna Meloni nell'agosto del 2024 annunciò a un giornale come Il Foglio la fine del suo legame con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Una notizia ghiottissima. E nella serata di venerdì 6 febbraio che appuntamento romano c'è nell'agenda di Arianna, la "sister" di Giorgia? La presentazione del libro del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, nel Teatro de' Servi, alle spalle di via del Tritone, mentre tutti hanno la testa e l'attenzione dedicata a Milano per l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali. Titolo della fatica letteraria di Cerasa è L'antidoto, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore, con la grancassa mediatica di Mondadori.

