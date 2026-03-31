È stato firmato un protocollo tra il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e la Capitaneria di porto di Brindisi, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della riserva naturale lungo la costa. Le guardie ecologiche volontarie riceveranno formazione specifica per migliorare le attività di sorveglianza e contrasto ai reati ambientali. L’accordo mira a intervenire in modo più efficace contro le violazioni nella zona protetta.

Prima riceveranno la formazione adeguata e poi sarà tutto pronto per l’inizio del servizio nel perimetro dell’area protetta di Torre Guaceto TORRE GUACETO - L’obbiettivo è contrastare in modo capillare i reati sulla costa. Grazie ad un accordo tra il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e la Capitaneria di porto di Brindisi, le guardie ecologiche volontarie (Gev) ricevono formazione specifica. Pronti alla stretta sulla pesca di frodo e la balneazione in zona A. “Grazie ai proventi dei servizi estivi della riserva abbiamo formato decine di volontari, ora pubblici ufficiali impegnati per la tutela dell’intero territorio – ha dichiarato il... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Volontari a difesa della Riserva naturale: accordo tra Capitaneria e Consorzio

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