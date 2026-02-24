Accordo tra Difesa e Iuav per la nascita della Cittadella Militare Scaligera

Il Segretariato Generale della Difesa ha firmato un accordo con l'università Iuav di Venezia per creare una Cittadella Militare Scaligera. La firma, avvenuta ieri a Palazzo Carli, coinvolge anche il Comfoter e mira a sviluppare progetti di formazione e ricerca nel settore militare e civile. L’intesa punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e università, aprendo nuove opportunità di studio e innovazione sul territorio. La decisione si inserisce in un piano più ampio di sviluppo infrastrutturale.

Al via il piano di riqualificazione per i complessi "Pianell – Li Gobbi" e "Dalla Bona" che punta su sostenibilità, efficienza energetica e rigenerazione urbana del centro cittadino Ieri, 23 febbraio, a Palazzo Carli, sede del Comfoter, è stata firmata la convenzione attuativa tra il Segretariato Generale della Difesa (Sgd) e l'università Iuav di Venezia. Questo atto formale dà ufficialmente inizio a un programma di studio e ricerca finalizzato alla creazione della “Cittadella Militare Scaligera”, progetto che prenderà vita attraverso la riqualificazione del complesso militare “Pianell - Li Gobbi” e della caserma “Dalla Bona”. 🔗 Leggi su Veronasera.it

