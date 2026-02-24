Accordo tra Difesa e Iuav per la nascita della Cittadella Militare Scaligera
Il Segretariato Generale della Difesa ha firmato un accordo con l'università Iuav di Venezia per creare una Cittadella Militare Scaligera. La firma, avvenuta ieri a Palazzo Carli, coinvolge anche il Comfoter e mira a sviluppare progetti di formazione e ricerca nel settore militare e civile. L’intesa punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e università, aprendo nuove opportunità di studio e innovazione sul territorio. La decisione si inserisce in un piano più ampio di sviluppo infrastrutturale.
Al via il piano di riqualificazione per i complessi "Pianell – Li Gobbi" e "Dalla Bona" che punta su sostenibilità, efficienza energetica e rigenerazione urbana del centro cittadino Ieri, 23 febbraio, a Palazzo Carli, sede del Comfoter, è stata firmata la convenzione attuativa tra il Segretariato Generale della Difesa (Sgd) e l'università Iuav di Venezia. Questo atto formale dà ufficialmente inizio a un programma di studio e ricerca finalizzato alla creazione della “Cittadella Militare Scaligera”, progetto che prenderà vita attraverso la riqualificazione del complesso militare “Pianell - Li Gobbi” e della caserma “Dalla Bona”. 🔗 Leggi su Veronasera.it
La Turchia chiede di entrare nell’alleanza militare tra Pakistan e Arabia Saudita: è la nascita di una Nato islamica?La Turchia ha manifestato interesse a entrare nell’alleanza militare tra Pakistan e Arabia Saudita.
Il tecnico: "La Scaligera ha fatto canestro, noi tanta fatica. Bene solo in difesa». Coach Caja e i numeri dell’Aquila: "Se non segni non vai lontano»Il tecnico Attilio Caja analizza la sconfitta della Fortitudo a Verona, evidenziando come la squadra abbia incontrato difficoltà in attacco, riuscendo a mantenere una buona fase difensiva.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Vigili del fuoco e Stato Maggiore della Difesa firmano un accordo di collaborazione; Accordo di collaborazione tra Vigili del fuoco e Stato Maggiore Difesa; Stato Maggiore della Difesa e Vigili del Fuoco: al CUFA firmato l’Accordo Quadro di collaborazione; Difesa: l’accordo di cooperazione e sviluppo tra Italia e Emirati Arabi Uniti.
Accordo tra Difesa e Iuav per la nascita della Cittadella Militare ScaligeraAl via il piano di riqualificazione per i complessi Pianell – Li Gobbi e Dalla Bona che punta su sostenibilità, efficienza energetica e rigenerazione urbana del centro cittadino ... veronasera.it
Difesa: l’accordo di cooperazione e sviluppo tra Italia e Emirati Arabi UnitiLa Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti hanno concluso un accordo di cooperazione e sviluppo nel settore della difesa ... policymakermag.it
Campi - Il nuovo Parco San Laise, ex Base Nato a Bagnoli Dopo 74 cambia volto l'ingresso del Parco San Laise (ex Base Nato di Bagnoli): da cittadella militare a piazza della socialità e della cultura NAPOLI - Dopo 74 anni, l'accesso all'ex base Nato di B - facebook.com facebook
Nella prestigiosa sede di Palazzo Carli, sede del #COMFOTER, siglata oggi la Convenzione tra GENIODIFE e l'Università di #Venezia @iuav, per lo studio e la realizzazione della nuova Cittadella Militare Scaligera: difesa.it/sgd-dna/notizi… #CulturaDifesa #S x.com