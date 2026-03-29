Volley serie B | alle 18,30 al PalaSavena arriva la 4 Torri Ferrara De Marco carica l’Hokkaido | Dobbiamo riscattarci

Alle 18,30 si gioca al PalaSavena la partita di serie B tra la 4 Torri Ferrara e la squadra di casa. La Hokkaido, che affronta il derby, ha il suo allenatore che ha dichiarato l’intenzione di riscattarsi dopo le ultime prestazioni. La gara si svolge in un orario insolito per il campionato, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.

Insolito posticipo domenicale, per la Hokkaido, attesa da un sentitissimo derby casalingo: alle 18,30, al PalaSavena di San Lazzaro, arriva la 4 Torri Ferrara, formazione in striscia positiva reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 uscite e sesta, lontanissima dalla zona playoff e mai coinvolta nella lotta per non retrocedere. La Hokkaido, invece, arriva da un brusco stop a Forlì che ha interrotto un percorso di tre successi consecutivi: a +8 sulla zona rossa, i rossoblù cercano punti per blindare la salvezza senza dover attendere i match ball con le ultime della classe Ravenna, Montorio e San Severino, anche per arrivare con la pressione della vittoria a tutti i costi alle ultime curve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B: alle 18,30 al PalaSavena arriva la 4 Torri Ferrara. De Marco carica l’Hokkaido: "Dobbiamo riscattarci» Articoli correlati Leggi anche: Volley serie B. Cavallino 4 Torri ingaggia Puppi: il libero arriva da Pordenone Volley B maschile, ore 18 a Falconara sfida la squadra davanti in classifica per tre lunghezze. L’Hokkaido punta all’aggangioObiettivo continuità: per blindare la salvezza nel girone D del campionato di serie B maschile di volley. Approfondimenti e contenuti su Torri Ferrara Temi più discussi: Serie B/ Per la Gemini Med, big match a Loreto; Volley serie B. Querzoli a raffica contro l’Hokkaido Bologna; Serie C – L’Italia Chef Piacenza espugna Ferrara 67-84; Serie B: La Gemini Med batte Grottazzolina. Volley serie B. Querzoli a raffica contro l’Hokkaido BolognaLa Querzoli Forlì torna a mordere: travolge l’Hokkaido Bologna 3-0 (25-19, 25-22, 25-13), a coronamento di una prestazione di ... ilrestodelcarlino.it Volley serie B. Sorpresa Cavallino 4 Torri: sbanca il campo della capolistaClamoroso a San Mauro Pascoli! La Cavallino sbanca il palasport della Sab Group Rubicone, prima di questo turno in vetta alla classifica del girone D di serie B con un bilancio di 14 vittorie e due sc ... ilrestodelcarlino.it Una settimana complicata per le due formazioni in collaborazione tra 4 Torri e @vis2008ferrara #4Torri #Vis2008Ferrara #Basket #Ferrara - facebook.com facebook