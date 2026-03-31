Volley femminile la Life365eu Under 18 si qualifica per la semifinale regionale

La squadra Under 18 di volley femminile Life365.eu si è qualificata per la semifinale regionale dopo aver vinto il golden set contro il Volley Team Bologna. La partita è terminata con la vittoria che ha consentito alla squadra di avanzare alla fase successiva, in palio un posto alle finali nazionali previste dall’11 al 17 maggio ad Offanengo e Cremona.

Con il successo al golden set contro il Volley Team Bologna, l’Under 18 griffata Life365.eu ha staccato il pass per la semifinale regionale che mette in palio un pass per le finali nazionali che si terranno dall’11 al 17 maggio ad Offanengo e Cremona. Dopo una prima fase di campionato che ha visto le ragazze allenate da Mattia Focchi chiudere in testa il proprio girone, con una sola sconfitta, davanti ad importanti squadre come la Clai Imola e l’Olimpia Teodora Ravenna, nei quarti di finale regionali la sfida contro Vtb Bologna (quarta classificata nel girone A) si è rivelata più insidiosa del previsto. Prossima avversaria di Forlì sarà la... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Volley femminile, la Life365.eu Under 18 si qualifica per la semifinale regionale Articoli correlati Leggi anche: Volley femminile, la Life365.eu conquista tre punti pesanti sul campo di Scandicci Volley B maschile e B1 femminile. Che derby: Querzoli a San Marino, la Life365.eu in casa della TeodoraTerminata la sosta, è subito scontro ad alta quota per la Querzoli, di scena a San Marino per placare la ‘furia’ dei Titani. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Colpaccio sul parquet di Montespertoli: la Life365.eu torna dalla Toscana fuori dalla zona retrocessione; Life365.eu, un punto che vale: battaglia al tie break contro Ripalta; Volley Serie B, C, D. Che brava la Mo.Re. Brutto scivolone per la Fos. Blitz dei Vigili a Fiorano; La Libertas sfiora l'impresa contro Ripalta: alla fine arriva un punto prezioso per la lotta salvezza. Colpaccio sul parquet di Montespertoli: la Life365.eu torna dalla Toscana fuori dalla zona retrocessioneArriva una vittoria fondamentale per la Life365.eu sul campo di Montespertoli: le ragazze forlivesi passano in Toscana al tie break per 2-3 (17-25; 27-25; 21-25; 25-23; 9-15), conquistando due punti p ... forlitoday.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Stromae · Formidable. Attacco SU-PER-BO di @_lovethomoruyi #volleyball #ilovevolley #volley #pallavolo #seriea1tigotà facebook