Volley femminile la Life365eu conquista tre punti pesanti sul campo di Scandicci
La Life365.eu ha ottenuto una vittoria importante nel campionato di volley femminile, battendo in trasferta la Savino Del Bene Scandicci Youth Team con un risultato di 0-3. Con questa prestazione, la squadra di coach Nello Caliendo si avvicina alla zona di metà classifica, consolidando la posizione nella corsa alla salvezza. Una vittoria che sottolinea il buon andamento della squadra nel girone di andata.
Bellissimo successo per la Life365.eu, che sbanca per 0-3 (22-25; 18-25; 18-25) il campo della Savino Del Bene Scandicci Youth Team, conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza, che permettono alla formazione di coach Nello Caliendo di chiudere il girone di andata a metà classifica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
