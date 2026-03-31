Volley europeo su Sky | Milano per la Challenge Cup Perugia e Civitanova in Champions

Questa settimana si gioca una fase importante delle competizioni europee di volley con alcune squadre italiane impegnate in partite decisive. La finale di ritorno della Challenge Cup si svolge a Milano, mentre Perugia e Civitanova affrontano i quarti di finale della CEV Champions League. Le partite saranno trasmesse su Sky, offrendo agli spettatori italiani la possibilità di seguire da vicino questi incontri.

Settimana decisiva per le italiane nelle coppe europee: in campo la finale di ritorno della Challenge Cup e i quarti di finale di CEV Champions League. Il grande volley europeo torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con appuntamenti decisivi tra Challenge Cup e CEV Champions League. Mercoledì 1° aprile alle 20.30 la Powervolley Milano affronta i belgi del Lindemans Aalst nella finale di ritorno della Challenge Cup maschile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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