Challenge Cup Volley Maschile 2025 2026 | la finale di ritorno Milano-Lindemans Aalst in diretta su sportmediasetit

La finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile 20252026 tra le squadre di Milano e Lindemans Aalst si terrà mercoledì 1° aprile 2026 alle 20.30. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva in chiaro e disponibile in diretta streaming su SportMediaset. La partita si svolgerà in una delle due città italiane.

Mercoledì 1° aprile 2026, alle ore 20.30, in esclusiva in chiaro e in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity, andrà in scena la finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile tra l’Allianz Powervolley Milano e il Lindemans Aalst. La telecronaca del match sarà affidata a Giacomo Magnani, con il commento tecnico di Paolo Cozzi. Dall’Allianz Cloud di Milano si giocherà l’atto conclusivo della competizione, che decreterà la squadra vincitrice del trofeo. Nella gara d’andata Milano si è imposta con il punteggio di 3-0. La formazione guidata da Piazza ha quindi l’opportunità di conquistare il trofeo per la seconda volta nella sua storia, davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Challenge Cup Volley Maschile 2025/2026: la finale di ritorno Milano-Lindemans Aalst in diretta su sportmediaset.it Articoli correlati Milano liquida il Lindemans Aalst: Reggers su di giri, la Challenge Cup è dietro l’angolo!Milano ha travolto il Lindemans Aalst con un perentorio 3-0 (25-18; 25-19; 25-22) nella finale d’andata della Challenge Cup di volley maschile, la... LIVE Panathinaikos-Vallefoglia, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio il titolo nella finale di ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra... Contenuti e approfondimenti su Challenge Cup Volley Maschile 2025 2026... Discussioni sull' argomento Milano, è uno show in Belgio con Reggers in cattedra: ipotecata la Challenge Cup; Milano liquida il Lindemans Aalst: Reggers su di giri, la Challenge Cup è dietro l’angolo!; Milano, in Belgio, per la finale d’andata della CEV Challenge Cup; Champions volley, Civitanova affonda contro Zawiercie. Milano vince l'andata in Challenge Cup. Volley, domani playoff di Challenge Cup per la Megabox. C’è l’esame BergamoLa Megabox batte la capolista. Nei playoff per la qualificazione alla prossima Challenge Cup, Vallefoglia va a ... sport.quotidiano.net Storico traguardo per la Megabox Volley che conquista il primo trofeo europeo della sua storia, aggiudicandosi la CEV Challenge Cup. Un risultato di straordinario valore sportivo che porta lustro non solo alla società, ma all’intero territorio. Desideriamo espri - facebook.com facebook Champions volley femminile, il programma del ritorno dei quarti. Su Sky anche la finale di Challenge Cup #SkySport #Volley #SkyVolley x.com