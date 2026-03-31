Volley B2 donne sconfitta 3-2 a San Giovanni Valdarno La Vtb recupera ma perde Neriotti e Fucka non bastano

Nel campionato di volley femminile di serie B2, la squadra ha subito una sconfitta per 3-2 in trasferta contro la formazione di San Giovanni Valdarno. Nonostante un recupero nel corso della gara e alcuni segnali di miglioramento, i tentativi di rimonta non sono stati sufficienti. La prestazione di Neriotti e Fucka non è bastata a evitare la sconfitta. Nei primi due set, la squadra ha subito un calo che ha richiamato ricordi del passato.

Rivive i fantasmi del passato nei primi due set, rimonta e prova a dimostrare di aver limato parte dei difetti che l’hanno estromessa dalla lotta promozione. Al dunque cede al tiebreak: ecco l’estrema sintesi dell’ultimo ko del Volley Team Bologna, 3-2 sul campo di San Giovanni Valdarno (25-14, 25-20, 16-25, 21-25, 15-12) ma capace di strappare un punto e compromettere la rincorsa promozione delle avversarie. Non bastano le prove di altissimo profilo delle centrali Neriotti (19 punti) e Fucka (17), perchè Bologna fatica nell’attacco in palla alta (Pinali 11, Taiani 9, Bongiovanni 2) e non basta neppure l’ingresso di De Paoli come opposta (7) al posto di una spenta Bongiovanni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley B2 donne, sconfitta 3-2 a San Giovanni Valdarno. La Vtb recupera, ma perde. Neriotti e Fucka non bastano Articoli correlati Volley B1 donne: successo in rimonta per le ragazze del tecnico Ghiselli. In B2, bene l’Eco Termologic. Falsa partenza per la Vtb: poi mette il turbo e vinceDm Sistemi Group 3 Anderlini Modena 1 (17-25, 25-17, 25-18, 25-19) DM SISTEMI GROUP VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 11, Fucka 16, Bongiovanni 7, Pinali... Sconfitta di misura per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno nel derby con l'USE Rosa Scotti EmpoliArezzo, 16 febbraio 2026 – Serata amara in terra empolese per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che esce sconfitta nel derby con l'USE...