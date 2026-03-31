Sal Da Vinci ospite di Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast nella puntata “Per sempre sì”. Presente anche Valerio Lundini. Tra i vari aneddoti e ricordi, Sal Da Vinci ha raccontato un episodio che riguarda proprio Fedez, avvenuto a Disneyland Paris cinque o sei anni fa: “Mi trovai a Disneyland Paris e lui era con la famiglia. In quel momento era da solo e c'era un signore naturalmente che lavorava con te (un bodyguard). Io volevo avvicinarmi per salutarti e oh, questo non mi ha fatto avvicinare. Mi ha detto ‘no, no, cammina di là, più avanti'”. La risposta di Fedez: "Noo, mi dispiace. Non era una mia indicazione”. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Sal Da Vinci a Fedez: "A Disneyland Paris provai ad avvicinarti ma un bodyguard non mi fece avvicinare"

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