Volevo salvarla da Elon Musk Mamma uccide la figlia 14enne | cosa è successo

Una donna di 41 anni è stata accusata di aver ucciso la figlia quattordicenne nella loro abitazione. Secondo quanto ricostruito, la madre avrebbe dichiarato di aver agito per salvare la ragazza da una persona di nome Elon Musk. La polizia ha avviato le indagini e sono stati sequestrati oggetti e dispositivi elettronici per approfondire il caso.

Una tragedia sconvolgente. Una donna di 41 anni è accusata di aver ucciso la figlia quattordicenne nella loro casa. Secondo la denuncia penale, tutto sarebbe emerso il 20 marzo, quando la donna ha chiamato il centro comunicazioni della contea dicendo di aver assassinato la ragazza e di aver tentato il suicidio la sera precedente. Stando agli atti riportati dalla stampa locale americana, Oninski avrebbe spiegato di aver agito “per proteggerla da qualcun altro, punto e basta”, aggiungendo poi che quella persona sarebbe stata Elon Musk. Un passaggio che ha reso il caso ancora più scioccante. Quando l’operatore le ha chiesto se fosse necessario mandare un’ambulanza per la figlia, la risposta riportata nella denuncia è stata: “È morta, tesoro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Vivian Jenna Wilson, la figlia trans di Elon Musk in passerella per Gucci(Adnkronos) – Vivian Jenna Wilson, figlia primogenita di Elon Musk, che nel 2022 ha intrapreso il percorso di transizione di genere assumendo il... Vivian Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, si mette a nudo per RihannaC'è un nuovo nome nel fashion radar: Vivian Jenna Wilson, figlia maggiore di Elon Musk.