Vivian Jenna Wilson la figlia trans di Elon Musk in passerella per Gucci

Vivian Jenna Wilson, figlia di Elon Musk, ha partecipato come modella alla sfilata di Gucci a Milano. Nel 2022 ha intrapreso il percorso di transizione di genere e ha cambiato il cognome, assumendo quello della madre. La giovane è salita sulla passerella durante l’evento di moda, visibile ai presenti e ai media. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei testimoni presenti all’evento.

(Adnkronos) – Vivian Jenna Wilson, figlia primogenita di Elon Musk, che nel 2022 ha intrapreso il percorso di transizione di genere assumendo il cognome della madre, è apparsa oggi in passerella per Gucci, a Milano. La modella ha calcato la passerella fasciata in un lungo abito bianco, precedendo l'uscita finale di Kate Moss nella prima sfilata di Demna alla direzione creativa della maison fiorentina. Il rapporto tra Elon Musk e sua figlia è interrotto da diversi anni. La giovane ha infatti tagliato i ponti con il padre, citando la sua identità di genere e arrivando a cambiare legalmente nome e cognome per non essere più associata a lui. —modawebinfo@adnkronos. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Vivian Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, si mette a nudo per RihannaC'è un nuovo nome nel fashion radar: Vivian Jenna Wilson, figlia maggiore di Elon Musk. Leggi anche: Kate Moss torna in passerella a Milano per Gucci Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Argomenti discussi: Vivian, la figlia transgender di Elon Musk, attacca Trump: Vuole parlare di UFO per distrarci dagli Epstein Files. Vivian Jenna Wilson, la figlia trans di Elon Musk in passerella per Gucci(Adnkronos) – Vivian Jenna Wilson, figlia primogenita di Elon Musk, che nel 2022 ha intrapreso il percorso di transizione di genere assumendo il cognome della madre, è apparsa oggi in passerella per G ... sassarinotizie.com Vivian Wilson, la figlia trans ripudiata da Elon Musk, sfila per Gucci di Demna GvasaliaVivian Jenna Wilson, 21 anni, figlia di Elon Musk che nel 2022 ha compiuto la sua affermazione di genere, scegliendo il patronimico materno dopo aver rinnegato pubblicamente il padre, ha sfilato oggi ... gay.it