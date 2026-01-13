Vivian Wilson la figlia transgender di Elon Musk si mette a nudo per Rihanna

Vivian Wilson, figlia di Elon Musk, ha partecipato come modella nella recente campagna di San Valentino di Savage X Fenty, il marchio di lingerie di Rihanna. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella promozione di inclusività e diversità nel settore della moda. La presenza di Vivian, transgender, evidenzia l'impegno del marchio nel valorizzare tutte le identità e le espressioni personali.

La secondogenita del tech-miliardario americano è stata arruolata come novella Afrodite nella campagna di San Valentino del marchio di lingerie della pop star Savage X Fenty.

Elon Musk, la figlia Vivian Wilson sfila alla New York Fashion week: chi è la 24enne transgender (che ha tagliato i ponti con il padre) - Vivian Wilson, figlia di Elon Musk e Justine Wilson, ha intrapreso la transizione di genere dal 2020, e da lì non vuole più avere niente a che fare con suo padre: nel 2022 ha cambiato nome e cognome, ... corriereadriatico.it

La figlia transgender di Musk ospite al Roma Pride (che cambia nome per canzonare Elon) - La parata per l'orgoglio Lgbt+ della capitale potrebbe accogliere un'ospite speciale per l'appuntamento del 14 giugno 2025: Vivian Jenna Wilson, la figlia transgener di Elon Musk, a comunicarlo è ... huffingtonpost.it

La scelta di Rihanna parla di rappresentazione, identità e visibilità trans LEGGI https://www.gay.it/rihanna-vivian-wilson-savage-x-fenty - facebook.com facebook

