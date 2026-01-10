Fiamma Olimpica in arrivo a Verona | modifiche alla viabilità divieti di sosta e transito
Il transito della Fiamma Olimpica a Verona, previsto per domenica 18 gennaio 2026, comporterà modifiche temporanee alla viabilità, inclusi divieti di sosta e transito. Il Comune ha adottato queste misure per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni temporanee durante la giornata.
In occasione del transito della Fiamma Olimpica nel territorio del capoluogo scaligero, previsto per domenica 18 gennaio 2026, il Comune di Verona ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza dell’evento e il regolare svolgimento delle iniziative. 🔗 Leggi su Veronasera.it
