San Lorenzo in Correggiano cantieri e stop al traffico | dieci giorni di modifiche alla viabilità

San Lorenzo in Correggiano, il traffico si ferma per dieci giorni: lunedì 16 febbraio partono i lavori di posa di condotte e cavidotti lungo via San Lorenzo, che comportano la chiusura alle auto dei non residenti durante le ore diurne.

Interventi su condotte e cavidotti con chiusura ai non residenti. Viabilità riorganizzata per garantire accessi e percorsi alternativi A partire da lunedì, 16 febbraio, per un massimo di 10 giorni, via San Lorenzo sarà interessata da interventi di posa di condotte e cavidotti con conseguente chiusura al traffico veicolare ai non residenti nelle ore diurne. Previste deviazioni per garantire la circolazione. Le via San Lorenzo in Correggiano si prepara a un intervento infrastrutturale che interesserà per dieci giorni consecutivi la sede stradale, nel tratto che va da via Montescudo, fino alla traversa che conduce al locale cimitero.🔗 Leggi su Riminitoday.it

