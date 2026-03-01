Durante le partite recenti, D’Uffizi si distingue per la sua attenzione ai dettagli, mentre Rizzo Pinna si conferma una presenza stabile e affidabile in difesa. Vitale ottiene un voto 6, con alcune imprecisioni nei passaggi ai compagni di reparto durante le azioni di ripartenza. La partita ha visto così protagonisti giocatori con ruoli e prestazioni diverse, tutti sotto la lente di osservazione.

Pagelle Vitale 6. Un paio di ‘pallacce’ ai compagni di reparto con i piedi, per questa partenza da dietro dell’azione che a volte si potrebbe anche evitare. Poi compie parata gol sul colpo di testa ravvicinati di Zagnoni nel decimo corner per gli ospiti. Alagna 6,5. Alcune buone incursioni in avanti, e soprattutto eccellenti recuperi difensivi con chiude tutti gli spazi sulla fascia di competenza. Rizzo 6. Non ha i piedi educati per avviare l’azione e a volte rischia di complicarsi la vita da solo. Sall è un brutto cliente, ma lui lo marca con la dovuta energia. Ammonito. Nicoletti 6,5. La solita sicurezza dietro sia quando Sall si sposta dalle sue parti, sia quando deve occuparsi di Rosetti che svaria sul tutto il fronte offensivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. A D’Uffizi non sfugge niente, Rizzo Pinna un pilastro sicuro

Leggi anche: Le pagelle dei bianconeri. Centrocampo in difficoltà, Bando fa poco. Chakir spreca e Rizzo Pinna è ingabbiato

L’Ascoli fa festa all’ultimo respiro. Rizzo Pinna manda ko il PerugiaASCOLI 2 PERUGIA 1 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (dal 35’ s.

Aggiornamenti e notizie su Rizzo Pinna.

Temi più discussi: Sanremo 2026 - Le pagelle di tutti i look di Mrs. Bree, terza serata - Vale Tutto; Le pagelle di tutte le canzoni di Sanremo 2026; Olimpiadi, le pagelle: 8,5 ad Alina, highlander dell'hockey svizzero. Arai 4, senza sci non vale...; Sanremo 2026, le pagelle della serata delle cover: Tredici Pietro senza voto. Viva la tromba di Sayf.

Le pagelle della finale di Sanremo 2026 e i voti alle canzoni dell’ultima serataLe pagelle della quinta e ultima serata del festival di Sanremo 2026, quella in cui si sceglierà il vincitore di questa edizione ... fanpage.it

Sanremo 2026, le pagelle della finale: Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston (10), l'ingiustizia a Serena Brancale (9), Sayf e Samuray Jay mammoni e furbi (6)Nella quinta serata del Festival di Sanremo la differenza la fa Nino Frassica. Fedez e Masini vincitori morali, Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston: le pagelle ... libero.it

Il gol olimpico di Guccione, la rete al 91' di Rizzo Pinna, il poker della Juventus Next Gen, la perla di Coccia su punizione contro il Perugia. Tutti i gol - facebook.com facebook