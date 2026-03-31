Un medico e un'infermiera sono stati posti agli arresti domiciliari a Lecce. Entrambi sono accusati di aver commesso reati legati a visite private svolte presso strutture dell'Asl senza passare dal Cup. Le indagini hanno accertato che i due avrebbero usufruito di queste visite in modo illecito, commettendo vari reati tra cui peculato, falso ideologico aggravato e accesso abusivo.

Un medico e un'infermiera agli arresti domiciliari a Lecce. I due sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in peculato, falso ideologico aggravato, accesso abusivo a sistema informatico e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Il medico è un chirurgo all'ultimo giorno di lavoro, in servizio a Lecce. Il provvedimento trae origine da una articolata attività investigativa, avviata su scala nazionale nel 2025 su disposizione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, focalizzata sul monitoraggio delle attività libero-professionali intramurarie (A.L.P.I.). Le indagini hanno consentito... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Visite private in Asl (ma senza passare dal Cup): arrestati medico e infermiera

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