Busto Arsizio per aggirare le lunghe liste d’attesa proponevano visite private senza fattura medico e tecnico Asst a giudizio

In un contesto di lunghe liste d’attesa, alcuni professionisti di Busto Arsizio proponevano visite private senza emissione di fattura, coinvolgendo medici e tecnici dell’Asst. Questa pratica illegale sfruttava la domanda crescente di servizi sanitari, offrendo soluzioni rapide e senza tracciabilità, e rappresenta un grave rischio per la trasparenza e la qualità dell’assistenza sanitaria pubblica.

Approfondimenti su Busto Arsizio

In Sicilia, le visite private negli ospedali pubblici contribuiscono all’allungamento delle liste d’attesa.

In un procedimento giudiziario, un medico e un tecnico sanitario dell'Asst Valle Olona sono accusati di aver effettuato visite private in nero, oltre a episodi di peculato e falsa presenza in servizio.

Ultime notizie su Busto Arsizio

