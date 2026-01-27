Propongono visite private ai pazienti prenotati con il Cup e incassano senza fattura | neurologo e tecnico a processo

Un neurologo e un tecnico di neurofisiologia sono stati rinviati a giudizio a Busto Arsizio per aver effettuato visite private non fatturate ai pazienti prenotati con il Cup. Le accuse includono peculato, truffa aggravata e false attestazioni. La vicenda mette in luce criticità nel sistema sanitario e l’importanza di controlli più efficaci.

Un medico neurologo e un tecnico di neurofisiologia sono stati rinviati a giudizio a Busto Arsizio (Varese) per peculato, truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni. Per anni avrebbero indotto centinaia di pazienti a fare visite private incassando contanti senza rilasciare fatture.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

