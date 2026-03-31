A Lecce è stato scoperto un sistema che permette di evitare le liste d’attesa presso le strutture pubbliche, grazie a visite mediche pagate in contanti senza ricevuta. Le operazioni si svolgevano all’interno degli stessi ospedali pubblici, ma per scopi privati e senza regolare documentazione fiscale. La scoperta riguarda un meccanismo parallelo che aggira le procedure ufficiali del sistema sanitario locale.

Un'indagine del Nas di Lecce ha smascherato un sistema di visite mediche a pagamento al di fuori del circuito Cup, che avrebbe sottratto oltre 50mila euro al Servizio sanitario nazionale LECCE – Un sistema sanitario parallelo, gestito all’interno delle strutture pubbliche ma a fini puramente privati. È quanto scoperto dai carabinieri del Nas di Lecce, il Nucleo antisofisticazione e sanità che, all’alba di oggi, hanno fatto scattare gli arresti domiciliari per un dirigente medico e un’infermiera accusati a vario titolo di peculato, truffa aggravata, falso e accesso abusivo ai sistemi informatici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Visite mediche pagate "in nero" per saltare il Cup: smascherato sistema parallelo a Lecce

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