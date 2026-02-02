Visite mediche negative | problemi alle ginocchia fanno saltare l’operazione

Le visite mediche di Philippe Mateta con il Milan sono state negative. L’attaccante francese non ha superato i controlli e l’operazione programmata è saltata. Ora si cerca una soluzione alternativa per il suo recupero.

Le visite mediche di Philippe Mateta con il Milan non hanno lasciato spazio a interpretazioni: l’operazione è saltata definitivamente. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una pista concreta per rinforzare il reparto offensivo rossonero si è fermata bruscamente sul tavolo dello staff medico. Durante i controlli approfonditi, infatti, le ginocchia dell’attaccante francese non hanno convinto i sanitari del club. Alcuni parametri clinici e il quadro complessivo emerso dagli esami hanno acceso più di un campanello d’allarme, portando il Milan a non voler correre rischi sul piano fisico e patrimoniale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Argomenti discussi: Mateta può saltare anche in estate se le valutazioni del medico dovessero essere negative; Como in apprensione per Douvikas, rischia di saltare la Juventus; Visita Mateta, Di Marzio: Il consulto è previsto a Parigi; Milan Futuro, il 2007 Dalpiaz è a Milano: domani le visite mediche.

