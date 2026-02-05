Arrestato ex marito per minacce alla ex moglie | i Carabinieri agiscono dopo denuncia

Un uomo è finito in manette dopo aver minacciato di nuovo l’ex moglie. La donna ha deciso di denunciare, e i Carabinieri sono intervenuti subito, eseguendo l’arresto. La situazione si è sbloccata grazie alla denuncia e all’intervento rapido delle forze dell’ordine.

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver espresso minacce alla propria ex moglie, in un episodio che ha provocato l'interessamento della polizia e della comunità locale. L'uomo, residente nel comune di Milano, è stato identificato e denunciato per aver manifestato, tramite messaggi e colloqui telefonici, intenzioni di violenza verso la donna con cui aveva condiviso una relazione durata diversi anni. Le autorità hanno agito immediatamente dopo aver ricevuto una denuncia ufficiale, in seguito alla quale è stato individuato e arrestato in flagranza di reato.

