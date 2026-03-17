polizia municipale napoli dona ecografo wireless al santobono

La Polizia Municipale di Napoli ha donato un ecografo wireless all’ospedale Santobono-Pausilipon. L’azienda ospedaliera riceve l’attrezzatura, considerata di ultima generazione, per migliorare le attività cliniche. La consegna è stata ufficializzata in una cerimonia formale, senza ulteriori dettagli sui rappresentanti coinvolti. L’ecografo sarà utilizzato nelle strutture dell’ospedale per esami medici.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Municipale di Napoli ha formalizzato la donazione di un avanzato ecografo wireless destinato all’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon. Lo strumento, di ultima generazione, rappresenta un salto tecnologico significativo per la cura dei piccoli pazienti. Si tratta di un macchinario estremamente compatto e privo di cavi, l’ecografo permette al personale medico di effettuare esami diagnostici direttamente al letto del paziente. Questa caratteristica è fondamentale per ridurre lo stress dei bambini, evitando loro spostamenti non necessari e rendendo la visita medica molto meno invasiva e più rapida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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