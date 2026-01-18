Ancona prosegue la rincorsa alla vetta In campo è vietata ogni distrazione

L’Ancona si prepara alla sfida contro l’Atletico Ascoli al Del Conero, con l’obiettivo di proseguire la propria serie positiva. La squadra di Seccardini, in serie da otto turni, ha dimostrato costanza e determinazione, intervenendo con successo anche in trasferta. In un contesto di concentrazione e senza distrazioni, l’Ancona cerca di consolidare la propria posizione in classifica, affrontando una sfida importante per il proseguo del campionato.

L’Ancona si rimbocca le maniche, pronta alla lotta nella sfida odierna contro l’Atletico Ascoli. Al Del Conero arriva la squadra di Seccardini in serie positiva da otto giornate, dopo il ko di Macerata, otto turni in cui è andata a vincere anche a Teramo e L’Aquila. Risultati che la dicono lunga sullo stato di forma dei bianconeri e su che avversario affronteranno oggi i dorici, al di là delle rispettive posizioni in classifica, terza l’Ancona, sesto l’Atletico. Ma i biancorossi hanno una missione da compiere, quella di vincere il campionato. L’Ostiamare è a tre lunghezze, il Teramo a due, non si può perdere terreno, in questa rincorsa ogni distrazione può costare cara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, prosegue la rincorsa alla vetta. In campo è vietata ogni distrazione Leggi anche: Ancona Women e Curva Nord in campo: prosegue la raccolta fondi da utilizzare per l'acquisto di un nuovo pulmino Leggi anche: E dopo Natale...Babbi! L'Ancona espugna il campo della capolista Ostiamare, dorici a -3 dalla vetta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ancona, prosegue la rincorsa alla vetta. In campo è vietata ogni distrazione. Ancona, prosegue la rincorsa alla vetta. In campo è vietata ogni distrazione - Oggi il delicato derby contro la formazione in serie positiva da otto giornate. msn.com

L'Ancona suona la nona: tris a Sora e risposta all'Ostiamare capolista. Decidono Kouko (doppietta) e l'ex De Luca, vetta sempre a -3 - SORA Soffre nel primo tempo, poi esplode nella ripresa: l'Ancona centra a Sora l'ennesima vittoria - corriereadriatico.it

Prosegue a pieno ritmo l’attività del nostro settore giovanile! Martedì 12 Gennaio il gruppo Under 15 femminile passa contro le pari età dell'Adriatico Ancona, che ha dimostrato una buona organizzazione di gioco, ma le momine hanno confermato il buon p - facebook.com facebook

Al porto di Ancona prosegue l'adeguamento della banchina 23, lavori per 11,8 milioni. Presidente Garofalo, miglioramento potenzialità di utilizzo per il traffico commerciale #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.