In Commissione è stata proposta l’istituzione del vigile di quartiere, con l’intenzione di impiegare i 100 nuovi agenti della polizia municipale. La proposta mira a rafforzare la presenza sul territorio e a migliorare il controllo nei villaggi. La richiesta è stata avanzata dal rappresentante di un gruppo politico locale, che ha evidenziato la necessità di una presenza più capillare delle forze dell’ordine.

Il consigliere di Fratelli d’Italia sollecita l’attivazione del servizio attingendo alle nuove assunzioni del Corpo. “Più controllo nelle periferie tra rifiuti abbandonati, violazioni stradali e sicurezza” “Istituire la figura del vigile di quartiere attingendo dai nuovi 100 agenti di polizia municipale, al fine di ottenere un maggiore controllo del territorio nei villaggi”. È la proposta rilanciata in Commissione consiliare dal consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha nuovamente posto il tema all’attenzione del comandante Giardina. L’idea, già avanzata nei mesi scorsi e formalmente presentata anche all’ex assessore Cicala, era stata in passato condivisa dall’amministrazione De Luca nel 2019, senza però trovare attuazione a causa della cronica carenza di organico del Corpo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Vigili di quartiere nei villaggi, proposta in Commissione: Gioveni chiede impiego dei nuovi agenti della Municipale

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