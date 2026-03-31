Massimo Lovati lascia l' avvocatura e si candida come sindaco di Vigevano la decisione svelata da Gallo

Da virgilio.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati, noto per aver rappresentato in passato un imputato in un procedimento penale, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi come sindaco di Vigevano. La notizia è stata comunicata da un suo sostenitore, che ha riferito della sua decisione di lasciare la professione legale. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul programma elettorale o sulle eventuali alleanze politiche.

Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, lascia l'avvocatura per candidarsi a sindaco di Vigevano: l'annuncio del suo legale Fabrizio Gallo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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