Massimo Lovati lascia l' avvocatura e si candida come sindaco di Vigevano la decisione svelata da Gallo

Massimo Lovati, noto per aver rappresentato in passato un imputato in un procedimento penale, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi come sindaco di Vigevano. La notizia è stata comunicata da un suo sostenitore, che ha riferito della sua decisione di lasciare la professione legale. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul programma elettorale o sulle eventuali alleanze politiche.

Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, lascia l'avvocatura per candidarsi a sindaco di Vigevano: l'annuncio del suo legale Fabrizio Gallo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Massimo Lovati lascia l'avvocatura e si candida come sindaco di Vigevano, la decisione svelata da Gallo Articoli correlati Elezioni comunali a Pagani, Forza Italia candida a sindaco Massimo D'OnofrioContemporaneamente, Pietro Sessa, già assessore comunale e candidato alle ultime elezioni regionali, viene nominato vicesegretario provinciale di... “Può confessare”. Garlasco, Lovati a ruota libera da Massimo GilettiIl delitto di Garlasco continua a rappresentare una delle pagine più controverse e dolorose della cronaca giudiziaria italiana. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Minacce di morte a Massimo Lovati ex legale di Sempio: Non parlare in tv o fai la fine di David Rossi; Garlasco: l'ex legale di Sempio, Massimo Lovati, ha raccontato di essere stato minacciato di morte per telefono; Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio: Sono stato minacciato di morte al telefono; Garlasco in TV, minacciati di morte gli avvocati Lovati e Bocellari: Fai la fine di David Rossi, la denuncia di Gallo. Minacce di morte a Lovati dopo annuncio sul caso GarlascoL'avv. Lovati, ex difensore di Sempio vittima di minacce di morte dopo il commento al caso Garlsco in merito a Chiara Poggi. notizie.it Garlasco, minacce telefoniche all'ex legale di Sempio: "Se vai ancora in televisione... "Massimo Lovati racconta quanto gli è successo ma non ha voluto seguire la sua assistente che ha denunciato i fatti ai carabinieri Leggi l’articolo completo al link nel primo c - facebook.com facebook "Lovati ha iniziato a ricevere minacce di morte dopo aver parlato delle ferite sulle palpebre di Chiara Poggi" In diretta a #Mattino5 Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati x.com