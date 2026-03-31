L'avvocato Lovati si candida sindaco di Vigevano | Già scelto il partito valuterò se lasciare il mio lavoro

L'avvocato Massimo Lovati ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Vigevano. La sua scelta politica è associata al partito Democrazia sovrana e popolare. Lovati ha dichiarato che, in caso di elezione, deciderà se lasciare la professione di avvocato. In passato, ha rappresentato un imputato nel processo per il delitto di Garlasco.

L'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, si candida a sindaco di Vigevano: "Il partito è Democrazia sovrana e popolare, se sarò eletto deciderò se lasciare l'avvocatura". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Massimo Lovati lascia l'avvocatura e si candida come sindaco di Vigevano, la decisione svelata da GalloMassimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, lascia l'avvocatura per candidarsi a sindaco di Vigevano: l'annuncio del suo legale Fabrizio Gallo. Si separano e il giudice nega l’affidamento condiviso del cane, l’avvocato: “Manca una legge specifica”Dopo una separazione giudiziale, un uomo si è visto negare dal Tribunale l’affidamento condiviso del cane, che resta di proprietà dell'ex coniuge. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Minacce di morte a Massimo Lovati ex legale di Sempio: Non parlare in tv o fai la fine di David Rossi; Garlasco in TV, minacciati di morte gli avvocati Lovati e Bocellari: Fai la fine di David Rossi, la denuncia di Gallo; Mattino Cinque: Garlasco, minacce di morte all'Avvocato Lovati Video; Garlasco: l'ex legale di Sempio, Massimo Lovati, ha raccontato di essere stato minacciato di morte per telefono. Garlasco, Lovati lascia l'avvocatura e si candida a sindaco: le polemicheLovati lascia l’avvocatura e punta al Comune di Vigevano: l’annuncio in diretta a Mattino Cinque riaccende il dibattito sul caso Garlasco. libero.it A Vigevano candidiamo Massimo Lovati, l’avvocato del caso Garlasco. Un uomo che ha speso tutta la sua vita per la giustizia e che ora si candida a sindaco del suo comune. - facebook.com facebook "Lovati vuole chiudere col passato, si candiderà a sindaco" A #Mattino5 le parole di Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati x.com