Vietate arrustute alla Favorita e in tutte le spiagge ordinanza valida da Pasqua al primo maggio

Dal giorno di Pasqua fino al primo maggio, è vietato praticare l’attività delle “arrustute” sia alla Favorita che nell’area di Monte Pellegrino, oltre che su tutte le spiagge della zona costiera. La misura è stata adottata attraverso un’ordinanza che prevede il divieto di questa attività in queste aree durante il periodo specificato.

Niente “arrustute” non solo alla Favorita e all'interno della riserva di Monte Pellegrino, ma anche in tutte le spiagge del litorale cittadino. È quanto prevede la consueta ordinanza del sindaco Roberto Lagalla in vista di Pasqua, Pasquetta, del 25 aprile e del primo maggio. Il provvedimento, che ricalca quello degli anni precedenti, vieta gli assembramenti, l'allestimento di picnic, l'accensione di fuochi o l'uso di fornelli e il montaggio di tende da campeggio. Il divieto sarà valido dalle 7 alle 24 delle quattro giornate festive. “I trasgressori della presente disposizione, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro”, si legge nell'ordinanza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Vietate "arrustute" alla Favorita e in tutte le spiagge, ordinanza valida da Pasqua al primo maggio Articoli correlati Genova, termosifoni accesi fino a 18 ore al giorno. Ordinanza valida fino al 13 gennaioGenova – A partire da oggi (7 gennaio) e fino al 13 gennaio su tutto il territorio comunale sarà possibile accendere i termosifoni fino a un massimo... Leggi anche: Ischia: mare da record, tutte le spiagge sono balneabili e “eccellenti” per la stagione 2026