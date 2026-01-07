Genova termosifoni accesi fino a 18 ore al giorno Ordinanza valida fino al 13 gennaio

A causa delle basse temperature, il Comune di Genova ha emesso un’ordinanza che permette l’accensione dei termosifoni fino a 18 ore al giorno. La misura, valida fino al 13 gennaio, mira a garantire il comfort domestico durante il periodo di freddo prolungato. È importante rispettare le indicazioni comunali per un uso corretto e responsabile degli impianti di riscaldamento.

