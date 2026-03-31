Napoli 14enne accoltellato nel bagno della scuola | due minori denunciati ipotesi bullismo

Nel quartiere di Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito a una gamba nel corso di un episodio avvenuto all’interno di un bagno scolastico. Due minori sono stati denunciati in relazione all’accaduto, che si ipotizza possa essere legato a un episodio di bullismo. L’episodio è avvenuto lunedì 30 marzo e si svolge in un’area del rione Scampia.

Attirato con un pretesto nei bagni di una scuola di Napoli e accoltellato. È accaduto nel rione Scampia del capoluogo campano dove ieri – lunedì 30 marzo – è stato ferito a una gamba un 14enne. A sferrare il fendente un giovane di 17 anni mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, giocava con l’arma. Subito dopo si sarebbe scatenato il panico, con studenti in fuga. L’episodio è avvenuto nell’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” dove i carabinieri sono intervenuti intorno alle 17, chiamati dalla dirigente scolastica. Rintracciato l’autore del gesto, denunciato per « lesioni personali » e « porto abusivo di arma ». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori(Adnkronos) – Un 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un...

Napoli, ragazzo di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: denunciati due compagni. Forse era vittima di bullismoUn 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un 15enne.

STUDENTE DI 14 ANNI ACCOLTELLATO NEL BAGNO DELLA SCUOLA: L’IPOTESI DEL BULLISMO

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minori; Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori; Ragazzino di 14 anni accoltellato nei bagni della scuola. Attirato in trappola da due compagni: Vieni con noi; Napoli, ancora sangue a scuola: 14enne accoltellato a una gamba da un gruppo di minori.

Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenniPaura ieri a Scampia. I carabinieri della locale Stazione intervengono nell'istituto scolastico Pontano delle Arti e dei Mestieri in ... msn.com

Quattordicenne accoltellato nei bagni della scuola a Napoli, due minori denunciati. E' accaduto a Scampia: il fendente sarebbe stato sferrato da un 17enne, mentre un 15enne avrebbe nascosto l'arma #ANSA facebook

Quattordiceenne accoltellato nei bagni della scuola a Napoli, due minori denunciati x.com