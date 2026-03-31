Lavori in corso tra via D’Avia sud e via Leonardo da Vinci per la costruzione di una rotatoria. L’intervento prevede l’installazione di una nuova rotonda che collegherà le due strade, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la circolazione nel tratto. La realizzazione si sta svolgendo in diverse fasi e coinvolge operai e mezzi tecnici sul sito.

Tra via D’Avia sud e via Leonardo da Vinci ha preso il via la realizzazione della nuova rotatoria realizzata nell’ambito dei lavori di prolungamento dal Polo scolastico Leonardo fino a Cognento e Cittanova della Diagonale Verde, il corridoio ecologico che ricuce la città lungo il percorso liberato dalla linea ferroviaria storica con un ciclopedonale di oltre 3 chilometri. Per consentire i lavori della rotatoria, che proseguiranno fino a metà maggio, sarà sospesa la circolazione stradale sulle vie D’Avia sud e Leonardo da Vinci, eccetto residenti e diretti alle attività, e saranno operate le opportune deviazioni stradali segnalate sul posto.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vie d’Avia sud e da Vinci, arriva una nuova rotatoria

Articoli correlati

Parte il cantiere per la nuova rotatoria, chiudono viale Da Vinci e via D'AviaL’intervento rientra nei lavori di prolungamento della Diagonale Verde fino a Cittanova: consentirà la connessione del futuro sistema di trasporto...

Arriva una nuova rotatoria tra via Garibaldi e via Perugia: modifiche temporanee alla viabilitàA partire da martedì (13 gennaio) prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Garibaldi e via Perugia, un...

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Vie d’Avia sud e da Vinci, arriva una nuova rotatoria; Parte il cantiere per la nuova rotatoria, chiudono viale Da Vinci e via D'Avia; Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Sasso Marconi: incendio di un autoarticolato in autostrada A1.

Si realizza la nuova rotatoria tra le vie D’Avia sud e Leonardo da Vinci a ModenaIl progetto della nuova rotatoria tra via D’Avia sud e via Leonardo da Vinci Tra via D’Avia sud e via Leonardo da Vinci ha preso il via la realizzazione della nuova rotatoria realizzata nell’ambito de ... sassuolo2000.it

Ancora violenze nelle vie del centro, giovane aggredito e poi derubato della spesa: cosa è successo È nuovamente allerta sicurezza pubblica dopo l’aggressione al titolare di un bar - facebook.com facebook

Cabina danneggiata, lavori urgenti dell'Enel: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente - x.com