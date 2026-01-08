Arriva una nuova rotatoria tra via Garibaldi e via Perugia | modifiche temporanee alla viabilità

A partire da martedì 13 gennaio, saranno avviati i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Garibaldi e via Perugia. L’intervento, temporaneo, include modifiche alla viabilità al fine di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in uno degli snodi principali della zona. La modifica sarà in vigore durante tutta la durata dei lavori, con eventuali aggiornamenti sull’andamento delle attività.

L'opera.

