Incendio in un appartamento fiamme e fumo dalla terrazza La casa è inagibile

Alle 12:20 di oggi, un incendio si è sviluppato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Canova a Firenze. Le fiamme e il fumo provenivano dalla terrazza, rendendo l'abitazione inagibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Firenze, 17 marzo 2026 – Paura in via Canova. Erano circa le 12,20 di oggi, 17 marzo, quando un incendio è divampato all’interno di un appartamento al secondo piano. Muore nell’auto divorata dal fuoco. Si schianta sul suo capanno agricolo. L’urto scatena l’incendio fatale Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, accorsi con un'autoscala, un'autobotte e un carro aria. La squadra, entrata all'interno dell'appartamento dalla terrazza dalla quale fuoriuscivano i fumi, ha subito le fiamme. A scopo precauzionale sul posto sono intervenuti anche due equipaggi sanitari. L’appartamento risulta inagibile per i danni che si sono creati. Sul posto anche polizia e municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio in un appartamento, fiamme e fumo dalla terrazza. La casa è inagibile Articoli correlati Leggi anche: Incendio domato, ma appartamento inagibile in via Nenni: le fiamme sono partite dallo studio Incendio nella notte a Badia al Pino: appartamento coinvolto, Casa della Salute temporaneamente inagibileNella notte si è sviluppato un incendio in un appartamento situato sopra la Casa della Salute di Badia al Pino, nel territorio del Comune di... Arezzo. Incendio in un appartamento in via Sirio, muore un uomo di 55 anni Tutto quello che riguarda Incendio in un appartamento fiamme e... Temi più discussi: Incendio in un appartamento a Sant'Elpidio a Mare; Cinquina, incendio in un appartamento: inquilini evacuati e nessun ferito; Incendio a Milano, fiamme devastano un appartamento; Incendio in un appartamento a Palermo, fiamme all’ottavo piano: intervento dei vigili del fuoco. Incendio in un appartamento, fiamme e danni a FirenzeIncendio in appartamento nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 marzo 2026, a Firenze. I Vigili del Fuoco ono intervenuti intorno alle ore 12:20 a Firenze in via Canova, per un incendio di un appar ... 055firenze.it Incendio in un appartamento in via Canova a Firenze: casa inagibile, nessun feritoIntervento dei Vigili del fuoco al secondo piano di un condominio. Sul posto anche sanitari, polizia e municipale ... gonews.it Ultim'ora, incendio in un palazzo https://cityne.ws/4QmJo - facebook.com facebook Incendio all'aeroporto #Dubai, un drone colpisce un serbatoio di carburante x.com