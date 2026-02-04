Questa notte un incendio ha coinvolto un appartamento sopra la Casa della Salute di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Val di Chiana. Le fiamme hanno reso temporaneamente inagibile la struttura, creando scompiglio tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma l’intera zona si è trovata sotto shock per l’evento improvviso.

Nella notte si è sviluppato un incendio in un appartamento situato sopra la Casa della Salute di Badia al Pino, nel territorio del Comune di Civitella in Val di Chiana. L’evento ha reso necessario un importante intervento di soccorso e l’avvio immediato delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti con tre squadre e tre mezzi — autopompa, autobotte e autoscala — riuscendo a domare le fiamme che avevano interessato un’unità abitativa di un complesso a schiera. Al momento dell’incendio, tre persone si trovavano all’interno dell’abitazione e sono riuscite a uscire autonomamente; successivamente sono state prese in carico dal Servizio di emergenza sanitaria 118 per sintomi da intossicazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incendio nella notte a Badia al Pino: appartamento coinvolto, Casa della Salute temporaneamente inagibile

Approfondimenti su Badia al Pino Incendio

Questa notte a Badia al Pino un incendio ha coinvolto un appartamento sopra alla Casa della Salute.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Badia al Pino Incendio

Argomenti discussi: Incendio nella notte a Giovinazzo: distrutte 3 auto parcheggiate; Incendio nella notte a San Vitaliano, in fiamme un autocarro: nessun ferito; Incendio al Nuovo Salario: fiamme nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano; Principio d’incendio nella notte a Cocquio Trevisago: fiamme sul tetto di un’abitazione.

Scoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima una donna e due soccorritoriNella notte è scoppiato un incendio in un appartamento a Massa. Un uomo è morto e sua moglie è stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni. Feriti anche tre carabinieri giunti sul posto per ... fanpage.it

Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie. Tre carabinieri in ospedaleUn uomo è morto e la moglie è stata portata in ospedale in codice rosso in seguito all'incendio sviluppatosi nella notte nel loro appartamento in via Armando Angelini a Massa (Massa Carrara). La donna ... msn.com

: Paura nella notte tra domenica e lunedì a Nichelino, dove un incendio ha distrutto cinque auto parcheggiate lungo via Bra. L’allarme è scattat - facebook.com facebook

Incendio e notte di fuoco: cinque auto in fiamme. Danni ingenti anche alle abitazioni x.com