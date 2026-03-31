VIDEO Blitz della polizia nella setta | truffa estorsione violenza sessuale

La polizia di Perugia ha effettuato un blitz presso un gruppo sospettato di essere coinvolto in attività illecite. Durante l’operazione sono stati fermati quattro individui, tre uomini e una donna, su ordine della procura. Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati per vari reati, tra cui associazione a delinquere. La vicenda si basa su un’indagine coordinata dalle autorità giudiziarie.

La polizia di Perugia, sulla base delle indagini coordinate dalla procura, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto emesso a carico di quattro persone, tre uomini e una donna, indagati, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati di truffa, di estorsione e violenza sessuale, ai danni degli aderenti alla ‘setta’ alchemica fondata da loro. A far partire tutto la denuncia del padre di uno dei membri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - VIDEO Blitz della polizia nella "setta": truffa, estorsione, violenza sessuale Articoli correlati Leggi anche: Santoni, riti, donazioni in denaro e violenza sessuale: blitz nella "setta" e quattro fermi per truffa Indagini della Polizia. Violenza sessuale su 15enne. Identificato grazie a foto e videoLa notte di Halloween a Pisa: una festa, poi il rientro a casa del gruppetto di amici. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Blitz della polizia nel Modenese, bloccata la banda che assaltava portavalori - Video; Traffico di stupefacenti e ’ndrangheta, blitz della Guardia di Finanza in tutta Italia: 15 arresti - Video; Scacco alla fazione Zagaria dei casalesi, il blitz della notte; Maxi blitz Operazione Suburra: smantellata la rete dello spaccio nelle Marche | VIDEO. Quasi tutti cerignolani fra gli arrestati della Polizia nel blitz contro furti e riciclaggio di auto nella BatQuotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it Blitz all'alba della polizia nella Bat: gli agenti del comando di Barletta hanno tratto in arresto 15 persone, accusate di far parte di un sodalizio criminale dedito al furto di auto nel territorio. Il gruppo, composto prevalentemente da cerignolani di età compresa tra i - facebook.com facebook Gpl in vendita senza licenza, blitz della Dogana in deposito del Napoletano. Gestito da un soggetto già destinatario di denunce #ANSA x.com