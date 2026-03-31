La Polizia di Stato di Perugia ha eseguito un’operazione che ha portato al fermo di quattro persone, tre uomini e una donna, accusate di aver costituito un’associazione per delinquere. Le indagini riguardano accuse di truffa, estorsione e violenza, con riferimenti anche a pratiche di riti, donazioni in denaro e violenze sessuali legate a una presunta

Operazione della Polizia di Perugia: trovato mezzo milione di euro in cassa. Minacce e pressioni agli adepti che volevano lasciare il gruppo Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di un uomo, preoccupato per il comportamento del figlio che era divenuto membro del gruppo. Secondo il genitore il ragazzo aveva iniziato a frequentare alcuni corsi di alchimia con un “fantomatico maestro”, e che in seguito si era trasferito all'interno di una struttura del gruppo e aveva eseguito pagamenti mensili in favore dello stesso. Il figlio aveva lasciato il suo lavoro per seguire l'associazione, prima in provincia di Pesaro Urbino e poi in Umbria, e che aveva interrotto completamente qualsiasi rapporto con i suoi amici e anche con i suoi familiari. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Santoni, riti, donazioni in denaro e violenza sessuale: blitz nella "setta" e quattro fermi per truffa

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