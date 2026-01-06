Indagini della Polizia Violenza sessuale su 15enne Identificato grazie a foto e video

Durante la notte di Halloween a Pisa, un gruppo di amici si è trovato coinvolto in un episodio di violenza sessuale nei confronti di una 15enne, identificata grazie a foto e video condivisi sui social. La giovane, caduta a terra a causa dell’effetto dell’alcol, ha segnalato l’accaduto alle autorità, che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti e assicurare i responsabili alla giustizia.

La notte di Halloween a Pisa: una festa, poi il rientro a casa del gruppetto di amici. Ma, durante il percorso, una ragazzina a causa dell'alcol si accascia a terra. È qui che, anziché essere aiutata, viene molestata da un uomo residente a Grosseto, secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile e che ha portato all'applicazione nei confronti dell'indagato della misura cautere dell'bbligo di dimora: l'uomo è accusato di violenza sessuale e omissione di soccorso. La 15enne si trovava nella zona della stazione ferroviaria pisana, di notte, insieme ad amici. Poi il malore (è caduta a terra semi incosciente), dopo i festeggiamenti, e il trasporto in ospedale.

