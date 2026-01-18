Scuola dell’infanzia di Gragnano è il momento del taglio del nastro

La Scuola dell’Infanzia di Gragnano sarà ufficialmente inaugurata sabato 24 gennaio alle ore 11. La cerimonia, guidata dalla dirigente scolastica Elena Camminati, segna il completamento di un intervento di riconversione di spazi precedentemente inutilizzati. Un momento importante per la comunità locale, che testimonia l’impegno per migliorare i servizi educativi e offrire un ambiente adeguato ai più piccoli.

«Insieme alla dirigente scolastica Elena Camminati siamo molto felici di annunciare che sabato 24 gennaio, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova Scuola dell'Infanzia, frutto di un intervento complesso che ha visto la riconversione di spazi ad oggi inutilizzati.

