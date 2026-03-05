Taglio del nastro e nuovi spazi per l' asilo nido di Grottaminarda

Da domani i bambini dell’asilo nido di Grottaminarda saranno trasferiti nei nuovi spazi dell’asilo di via Bisciglieto, che sono stati rinnovati e adeguati. La struttura offre ambienti più belli, più accoglienti e più sicuri rispetto alla precedente. Il taglio del nastro segna l’apertura ufficiale delle nuove strutture destinate ai piccoli ospiti.

Da domani i bimbi del Micronido di Grottaminarda saranno ospitati nei rinnovati ambienti dell'Asilo di via Bisciglieto, in una scuola più bella, più accogliente e sicura. Presenti le famiglie, i tecnici comunali, l'impresa e naturalmente le educatrici. «Dal primo momento in cui ci siamo insediati – ha detto il Sindaco Marcantonio Spera – abbiamo messo al primo posto l'istruzione, partendo dal Servizio Integrativo al Nido arrivando al Micronido ed oggi all'Asilo Nido. Noi come amministratori continueremo a fare del nostro meglio per la crescita delle nuove generazioni ed in generale per i cittadini». Un'offerta... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

