Viaggio nella tradizione operistica dedicato ad Achille Peri
Un percorso attraverso la tradizione operistica dedicato ad Achille Peri, compositore reggiano che ha avuto un ruolo importante nel melodramma italiano. La sua figura è ricordata anche attraverso il nome del Conservatorio della città.
Un viaggio nella grande tradizione operistica dedicato ad Achille Peri, il compositore reggiano che ha segnato la storia del melodramma italiano e dato il nome al Conservatorio cittadino. Stasera alle 21 (ingresso gratuito) al Teatro Cavallerizza sono protagonisti l’Orchestra Afam (nella foto), le voci soliste e il coro del Conservatorio Peri-Merulo, guidati dalla direzione di Marco Dallara. Il concerto è frutto di una vasta ricerca ed esplorazione musicale dal titolo "Polimnia. L’opera per tutti!" - finanziata da fondi Pnrr - dedicata al musicista reggiano e coordinata da Alessandro Roccatagliati dell’Università di Ferrara, che ha coinvolto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Un viaggio nella tradizione nipponica autenticaIn Piazzale Baiamonti, a pochi passi dalla vivacità di Paolo Sarpi e dalle architetture di Porta Nuova, trova casa Emoraya, un ristorante che...
Clarinettisti del Peri Merulo al teatro Valli: musica e tradizione si incontrano sul palco**I clarinettisti del Peri-Merulo protagonisti al teatro Valli: musica e tradizione si incontrano sul palco** Alle 18 di domani, nella Sala degli...
Approfondimenti e contenuti
Discussioni sull' argomento Viaggio nella tradizione operistica dedicato ad Achille Peri; Il compositore reggiano Achille Peri protagonista al Teatro Cavallerizza.
Achille Peri, l’operista reggiano torna in scena alla CavallerizzaREGGIO EMILIA – Martedì 31 marzo, alle 21 al Teatro Cavallerizza, l’Orchestra AFAM insieme al coro e alle voci soliste del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, diretti dal Maestro Ma ... reggionline.com