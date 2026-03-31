viaggio nella tradizione operistica dedicato ad achille peri

Un percorso attraverso la tradizione operistica dedicato ad Achille Peri, compositore reggiano che ha avuto un ruolo importante nel melodramma italiano. La sua figura è ricordata anche attraverso il nome del Conservatorio della città.

Un viaggio nella grande tradizione operistica dedicato ad Achille Peri, il compositore reggiano che ha segnato la storia del melodramma italiano e dato il nome al Conservatorio cittadino. Stasera alle 21 (ingresso gratuito) al Teatro Cavallerizza sono protagonisti l’Orchestra Afam (nella foto), le voci soliste e il coro del Conservatorio Peri-Merulo, guidati dalla direzione di Marco Dallara. Il concerto è frutto di una vasta ricerca ed esplorazione musicale dal titolo "Polimnia. L’opera per tutti!" - finanziata da fondi Pnrr - dedicata al musicista reggiano e coordinata da Alessandro Roccatagliati dell’Università di Ferrara, che ha coinvolto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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