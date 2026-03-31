Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 13 | 25
Alle ore 13:25 del 31 marzo 2026, l'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata tramite Astral Infomobilità. La redazione fornisce notizie sulle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, con l’obiettivo di fornire ai cittadini dati tempestivi per la mobilità quotidiana. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in questa area, offrendo dettagli utili per pianificare gli spostamenti.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata scorrevole sulla rete viaria regionale uniche eccezioni i rallentamenti per traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Appia Tuscolana sulla Casilina invece per un incidente avvenuto all'altezza di giardinetti si sono formate code a partire da via di Torrenova in direzione del raccordo anulare ora le notizie dalla capitale per lavori notturni di manutenzione degli impianti speciali installati nella galleria Fleming dalle 22 di questa sera alle 6 di domani primo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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