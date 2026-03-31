Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 31 marzo 2026, alle 07:25, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione fornisce informazioni sullo stato delle strade e eventuali disagi, offrendo un quadro della situazione in tempo reale per i pendolari e gli utenti della rete stradale regionale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale apriamo con la via Nomentana Dov'è un incidente in via di risoluzione sta causando disagi alla circolazione con code da Sant'Alessandro raccordo anulare in direzione centro andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico tra le uscite Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra Tiburtina Bufalotta molto trafficato il tratto Urbano della Roma Teramo con incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it ROMA | Lazio Street Art 2026, dalla Regione 200mila euro per progetti di rigenerazione urbana - facebook.com facebook