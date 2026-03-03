Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 3 marzo 2026, Astral Infomobilità ha fornito un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico, con dettagli su eventuali disagi o interventi in corso. Il servizio si rivolge a chi si sposta nella zona e necessita di informazioni tempestive per pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice Napoli code tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare un incidente in interna è la causa delle cose tra le uscite Casilina e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud Tor Vergata raggiungiamo Aprilia sulla statale Pontina per un altro incidente si sono formate Code in prossimità di via Nerone in direzione Roma le altre notizie del trasporto pubblico capitoli non ci sono partite gli interventi volti alla realizzazione di 4 stazioni della metro C le.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico non è più bloccato sulla... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 11 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice Napoli ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook