Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 31 marzo 2026, la rete di trasporto della Regione Lazio e di Roma è stata monitorata da Astral infomobilità. Durante l’aggiornamento, è stato segnalato un servizio di ascolto dalla redazione di Astral infomobilità, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle eventuali criticità presenti sulla viabilità.

Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata scorrevole sulla rete viaria regionale unica eccezione i rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite tuscolane Appia e le code sul tratto Urbano della Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro ora le notizie dalla capitale per lavori notturni di manutenzione degli impianti speciali installati nella galleria dalle 22 di questa sera alle 6 di domani primo Aprile è prevista la chiusura al traffico di via del Foro Italico da Corso Francia a. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 09 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo traffico sul ... romadailynews.it La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi, martedì 31 marzo, nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook