Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, 3 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che ha fornito le ultime notizie sullo stato delle strade e sui servizi di trasporto nella zona. L’aggiornamento riguarda le condizioni attuali del traffico e eventuali disservizi.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente di aperto il bivio per la tangenziale est in direzione centro circolazione regolare circolazione regolare anche sulla Roma Fiumicino ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna per un altro incidente tra le uscite Casilina e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud code a partire da Tor Vergata andiamo sulla Flaminia per l'incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra Labaro e Grottarossa verso centro usciamo da Roma sulla sublacense attivo il senso unico.