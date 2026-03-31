Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 31 marzo 2026, si sono registrate variazioni sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. L'informazione proviene dal servizio di Astral Infomobilità, che ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni del traffico e sulla circolazione stradale nella zona. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti di pendolari e automobilisti lungo le principali arterie della capitale e dintorni.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta all'altezza dell' Aurelia poi code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino Laurentina è più avanti tra Tor Bella Monaca e Bufalotta in interna rallentamenti tra Centrale del Latte Tiburtina e procedendo abbiamo code dalla Casilina l'abbia ancora molto trafficato anche il tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino invece abbiamo code a tratti sempre per traffico intenso da Parco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 09:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 09 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo traffico sul ... romadailynews.it La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi, martedì 31 marzo, nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook