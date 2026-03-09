Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 9 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso sulla rete stradale della regione, fornendo informazioni utili a chi si sposta in queste aree. La redazione continua a monitorare la situazione per aggiornamenti tempestivi e dettagliati.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna coda per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma nord e Tiburtina e tra Casilina e Ardeatina in esterna rallentamenti all'altezza della Aurelia più avanti tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Prenestina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro e nel senso opposto tra Tor Cervara e raccordo anulare sulla Roma Fiumicino code a tratti trans Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur...

