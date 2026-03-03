Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09 | 40

Oggi alle 09:40, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, con informazioni sulla situazione del traffico e possibili disagi in tempo reale. La redazione ha diffuso notizie riguardanti le condizioni delle strade e eventuali interventi in corso, offrendo dati utili ai cittadini per pianificare gli spostamenti. La comunicazione si rivolge a chi si trova in città o nella regione in questo momento.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1 Firenze Roma tratti Ora sono 8 km di coda in direzione Roma il traffico per Malè bloccato per chiedere Thomas si consiglia di uscire a Orvieto percorrere la provinciale 71 in direzione Montefiascone la cassa verso Viterbo poi gliela Viterbo Orte e rientrare in autostrada a Orte ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo per l'incidente avvenuto in precedenza ha chiuso il video per la tangenziale est il traffico non è più congestionato permangono le code da Settecamini al bivio per la....