Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 31 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda condizioni di traffico, eventuali incidenti o lavori in corso che influenzano la circolazione stradale nelle principali arterie della regione. L'informazione viene trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità per aggiornare automobilisti e pendolari sulla situazione attuale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta all'altezza della Aurelia poi code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina è più avanti incolonnamenti tra Tor Bella Monaca e Tiburtina in interna abbiamo code dalla Casilina all'ardeatina molto trafficato anche il tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino invece abbiamo code danza del Tevere a via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari si. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto mi hai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 09 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo traffico sul ... romadailynews.it ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook